На Олимпиаде в Токио завершился предпоследний соревновательный день. 7 августа на Играх-2020 было разыграно 34 комплекта наград. Сборная России выиграла золото и бронзу в вольной борьбе, стала первой лёгкой атлетике и синхронном плавании, взяла серебро в волейболе, пляжном волейболе и художественной гимнастике.

Вольная борьба

Абдулрашид Садулаев выиграл золото в весе до 97 кг, победив в финале американца Кайла Снайдера (6:0).

Гаджимурад Рашидов стал бронзовым призёром в весе до 65 кг, одолев представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (5:0).

Лёгкая атлетика

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту. Результат российской легкоатлетки – 2,04.

Синхронное плавание

Сборная России (Влада Чигарева, Мария Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) завоевала золото к командном турнире (7,2979 за техническую программу, 98,8000 за произвольную, 196,0979 итог).

Волейбол

Мужская сборная России стала серебряным призёром, проиграв в финале Франции 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). Команду представляли: Ярослав Подлесных, Артём Вольвич, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан, Павел Панков, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Игорь Кобзарь, Валентин Голубев.

Пляжный волейбол

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли серебро, проиграв в финале мужского турнира норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму (17:21, 18:21).

Художественная гимнастика

Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив Линой Ашрам из Израиля (107,650). Арина Аверина стала четвёртой (102,100). Итоги выступления вызвали недовольство у многих экспертов и болельщиков.

Остальные результаты:

Велотрек

Денис Дмитриев вышел в четвертьфинал в состязаниях в кейрине, заняв второе место в своём заезде. Иван Гладышев стал последним в своём заезде первого раунда и предпоследним в утешительном раунде, завершив выступления.

Анастасия Войнова завершила выступления в женском спринте на стадии 1/8 финала, проиграв свой заезд немке Лее Фридрих и став последней в своём утешительном заезде. Дарья Шмелёва проиграла в 1/32 финала Войновой, а в утешительном заезде финишировала последней.

Водное поло

Женская сборная России проиграла Венгрии в матче за бронзу (9:11).

Олимпиада-2020 завершится завтра, 8 августа. В заключительный день будет разыграно 13 комплектов медалей.

Гребля на байдарках и каноэ

Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли последнее восьмое место в состязаниях каноэ-двоек на 1000 м (2:04.875)

Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев стали четвёртыми в соревнованиях байдарок-четвёрок (1:23.654). До бронзы, которую взяла сборная Словакии, им не хватило всего 0,12 секунды.

Прыжки в воду

Александр Бондарь и Виктор Минибаев остановились в шаге от пьедестала в прыжках с 10-метровой вышки, заняв четвёртое (514,50) и пятое (495,85) место соответственно.