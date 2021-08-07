«Краснодар» сократил отставание от «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. На 76-й минуте Урош Спаич сделал счёт 3:2. За четыре минуты до его гола Сергей Семак заменил Артёма Дзюбу.

Сине-бело-голубые открыли счёт на 9-й минуте — отличился Сердар Азмун. Через пять минут Эдуард Спецрян забил ответный гол, но он был отменён после консультации с ВАР. Однако ещё через десять минут — на 24-й — Джон Кордоба всё же смог сравнять счёт. На 35-й минуте Азмун оформил дубль, а на 44-й Ерохин забил третий мяч петербуржцев.

Отметим, что на счету Ерохина и Азмуна по пять голов в четырёх играх сезона.

Матч с «Краснодаром» стал для «Зенита» первым домашним в новом сезоне.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков — Караваев (Чистяков, 81), Ловрен, Ракицкий, Дуглас — Кузяев, Барриос, Ерохин, Вендел — Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов — Рамирес, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Вильена — Черников (Газинский, 70), Крыховяк, Кабелла (Классон , 70), Спецрян, Кордоба — Ионов (Сулейманов, 70).