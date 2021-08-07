Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев обсудил с главным редактором Sovsport.ru Николаем Яременко появления на Олимпийских игр в Токио спортсменки-трансгендера Лорел Хаббард. Представительница тяжёлой атлетики из Новой Зеландии не смогла взять начальный вес в рывке и завершила соревнования.

«Мы видим, как сейчас абсолютно официально выступают спортсмены-трансгендеры. Раньше за это была дисквалификация, но теперь все изменилось», — заявил Валуев.

Депутат также добавил, что получается, что это создаёт неравные условия, поскольку у биологических мужчин другой гормональный фон по сравнению с женщинами.

Яременко при этом отметил, что повода для дискуссии сейчас нет, ведь Хаббард трижды не взяла рывок и заняла последнее место в своём разряде. Кроме того, он напомнил о существовании олимпийских конгрессов, где такие вопросы нужно обсуждать, а не после соревнований.

«Мы на ежегодных олимпийских конгрессах можем поднимать вопрос и быть против этого. Есть правила и в создании этих правил все страны принимают участие», — подчеркнул Яременко.