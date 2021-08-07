«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче третьего тура чемпионата России по футболу — 3:2. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» и стала первой домашней для сине-бело-голубых. Судил её Алексей Амелин.

Чемпионы России открыли счёт на 9-й минуте — отличился Сердар Азмун. Через пять минут Эдуард Спецрян забил ответный гол, но он был отменён после консультации с ВАР. Однако ещё через десять минут — на 24-й — Джон Кордоба всё же смог сравнять счёт. На 35-й минуте Азмун оформил дубль, а на 44-й Ерохин забил третий мяч петербуржцев. «Краснодар» смог ответить точным ударом Уроша Спаича на 76-й минуте. За 10 минут до его гола Сергей Семак заменил Артёма Дзюбу.

В составе «Краснодара» дебютировал Гжегож Крыховяк, перешедший из «Локомотива».

Команды играли в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков — Караваев (Чистяков, 81), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас — Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Ерохин, Вендел — Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов — Рамирес, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Вильена — Черников (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон , 70), Спецрян, Кордоба — Ионов (Сулейманов, 70).

Отметим, что Ерохин и Азмун забивают во всех четырёх играх сезона: трёх турах РПЛ и Суперкубке России против «Локомотива» (3:0). На счету обоих по пять мячей.

В составе «Зенита» не смог сыграть Малком. Примерно два часа назад форвард принёс Бразилии золото Олимпиады-2020 в Токио, забив решающий гол в финале против Испании (2:1).

«Зенит» временно стал единоличным лидером чемпионата с 9 очками. Его могут догнать «Рубин» и «Динамо», которые ещё не теряли очков и не проводили свои игры 3-го тура.