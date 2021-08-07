«Зенит» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Брагантино» Клаудиньо. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом.

24-летний хавбек стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии-2020 (18 голов в 35 играх). С его приобретением «Зенит» закрыл восьмую вакансию легионера, появившуюся после ухода Себастьяна Дриусси.

Два часа назад Клаудиньо стал олимпийским чемпионом Токио-2020, победив в составе сборной Бразилии в финальном матче Испанию (2:1 д.в.). Клаудиньо вышел в старте и отыграл 105 минут. Напомним, что победный мяч бразильцев провёл нападающий «Зенита» Малком.

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде, — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Всего за «Брагантино» игрок провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.