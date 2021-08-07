В Токио завершаются Игры XXXII летней Олимпиады. В заключительный день, 8 августа, спортсмены разыграют оставшиеся 13 комплектов наград. Россияне поборются за золото в художественной гимнастике, велоспорте и гандболе. Последними соревнованиями Игр станет финал в мужском водном поло, где встретятся Греция и Сербия.
Полный список соревнований выглядит следующим образом:
1:00 лёгкая атлетика, мужчины, марафон
3:00 волейбол, женщины, матч за 3-е место, Южная Корея – Сербия
5:00 художественная гимнастика, групповые упражнения, финал (сборная России)
5:00 гандбол, женщины, матч за 3-е место, Норвегия – Швеция
5:30 баскетбол, женщины, финал, США – Япония
5:45 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, финал
6:00 велотрек, мужчины, кейрин, финал (Денис Дмитриев в четвертьфинале)
6:25 велотрек, женщины, омниум, итоговая гонка (Мария Новолодская)
7:30 волейбол, женщины, финал, Бразилия – США
7:40 водное поло, мужчины, матч за 3-е место, Венгрия – Испания
8:00 бокс, женщины, до 60 кг, финал, Келли Харрингтон (Ирландия) – Беатрис Феррейра (Бразилия)
8:15 бокс, мужчины, до 63 кг, финал, Кейшон Дэвис (США) – Энди Крус (Куба)
8:45 бокс, женщины, до 75 кг, финал, Лорен Прайс (Великобритания) – Ли Цзянь (Китай)
9:00 гандбол, женщины, финал, Россия – Франция
9:15 бокс, мужчины, свыше 91 кг, финал, Баходир Джалолов (Узбекистан) – Джей Ар Торрес (США)
10:30 водное поло, мужчины, финал, Греция – Сербия
14:00 церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Время начала соревнований может быть изменено
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