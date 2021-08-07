В Токио завершаются Игры XXXII летней Олимпиады. В заключительный день, 8 августа, спортсмены разыграют оставшиеся 13 комплектов наград. Россияне поборются за золото в художественной гимнастике, велоспорте и гандболе. Последними соревнованиями Игр станет финал в мужском водном поло, где встретятся Греция и Сербия.

Полный список соревнований выглядит следующим образом:

1:00 лёгкая атлетика, мужчины, марафон

3:00 волейбол, женщины, матч за 3-е место, Южная Корея – Сербия

5:00 художественная гимнастика, групповые упражнения, финал (сборная России)

5:00 гандбол, женщины, матч за 3-е место, Норвегия – Швеция

5:30 баскетбол, женщины, финал, США – Япония

5:45 велотрек, женщины, индивидуальный спринт, финал

6:00 велотрек, мужчины, кейрин, финал (Денис Дмитриев в четвертьфинале)

6:25 велотрек, женщины, омниум, итоговая гонка (Мария Новолодская)

7:30 волейбол, женщины, финал, Бразилия – США

7:40 водное поло, мужчины, матч за 3-е место, Венгрия – Испания

8:00 бокс, женщины, до 60 кг, финал, Келли Харрингтон (Ирландия) – Беатрис Феррейра (Бразилия)

8:15 бокс, мужчины, до 63 кг, финал, Кейшон Дэвис (США) – Энди Крус (Куба)

8:45 бокс, женщины, до 75 кг, финал, Лорен Прайс (Великобритания) – Ли Цзянь (Китай)

9:00 гандбол, женщины, финал, Россия – Франция

9:15 бокс, мужчины, свыше 91 кг, финал, Баходир Джалолов (Узбекистан) – Джей Ар Торрес (США)

10:30 водное поло, мужчины, финал, Греция – Сербия

14:00 церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Время начала соревнований может быть изменено