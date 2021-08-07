Тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Новичок туляков Зурико Давиташвили открыл счёт уже на третьей минуте. В добавленное к первому тайму время Даниил Хлусевич увеличил преимущество хозяев. «Крылья» смогли ответить только голом Ивана Сергеева с пенальти на 49-й минуте. Форвард вышел на поле в начале второго тайма и забил через три минуты после появления на замену.

Для Сергеева гол стал дебютным в РПЛ. В прошлом сезоне Сергеев установил рекорд ФНЛ, забив 40 голов в сезоне.

Команды играли в следующих составах:

«Арсенал»: Левашов, Новосельцев, Радакович, Бурлак (Довбня, 73), Смольников, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Бьёрнстрём, Хлусевич (Ткачёв, 68), Давиташвили (Э. Кангва, 68), Луценко (Тудорие, 80).

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан (Глушенков, 57), Солдатенков, Божин, Горшков, Ежов, Иванисеня (Цыпченко, 85), Пруцев, Зиньковский (Пиняев, 76), Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).

«Крылья Советов» проиграли все три матча сезона и имеют в активе ноль очков, как и «Ростов», который провёл пока только две встречи. «Арсенал» набрал первые очки после двух поражения на старте РПЛ-2021/22.