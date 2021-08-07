Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный вице-чемпион Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала итоги индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Играх в Токио. По итогам соревнований золото взяла Линой Ашрам из Израиля, россиянка Дина Аверина стала серебряным призёром, а её сестра Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Очевидно, что с судейством что-то было не так, и это уже не случайность, а закономерность, если каждая вторая спортсменка подавала протест на оценку, — цитирует «Матч ТВ» Медведеву. — У кого-то получалось отвоевать десятые, у кого-то нет. Хорошо, что хотя бы часть протестов наших гимнасток была удовлетворена, но жаль, что не все и особенно жаль последний, который мог повлиять на расстановку мест».

Также Медведева выразила поддержку сёстрам Авериным и подчеркнула, что они не нуждаются в жалости.