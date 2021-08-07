В воскресенье, 8 августа, будут разыграны последние 13 комплектов медалей Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России получает четыре последних шанса завоевать медали. За награды поборются сборная России по художественной гимнастике, женская сборная России по гандболу и велогонщики Денис Дмитриев и Мария Новолодская.
Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):
4:00 велотрек, женщины, омниум, масс-старт (Мария Новолодская)
4:45 велотрек, женщины, омниум, темповая гонка
5:25 велотрек, женщины, омниум, гонка на выбывание
6:25 велотрек, женщины, омниум, очковая гонка
4:24 велотрек, мужчины, кейрин, 1/4 финала (Денис Дмитриев)
5:09 велотрек, мужчины, кейрин, 1/2 финала
5:51 велотрек, мужчины, кейрин, за 7-12 места
6:00 велотрек, мужчины, кейрин, финал
5:00 художественная гимнастика, групповые упражнения, финал (сборная России)
9:00 гандбол, женщины, финал, Россия – Франция
14:00 церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Время начала соревнований может быть изменено
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