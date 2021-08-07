В воскресенье, 8 августа, будут разыграны последние 13 комплектов медалей Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России получает четыре последних шанса завоевать медали. За награды поборются сборная России по художественной гимнастике, женская сборная России по гандболу и велогонщики Денис Дмитриев и Мария Новолодская.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

4:00 велотрек, женщины, омниум, масс-старт (Мария Новолодская)

4:45 велотрек, женщины, омниум, темповая гонка

5:25 велотрек, женщины, омниум, гонка на выбывание

6:25 велотрек, женщины, омниум, очковая гонка

4:24 велотрек, мужчины, кейрин, 1/4 финала (Денис Дмитриев)

5:09 велотрек, мужчины, кейрин, 1/2 финала

5:51 велотрек, мужчины, кейрин, за 7-12 места

6:00 велотрек, мужчины, кейрин, финал

5:00 художественная гимнастика, групповые упражнения, финал (сборная России)

9:00 гандбол, женщины, финал, Россия – Франция

14:00 церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио

Время начала соревнований может быть изменено