На московском стадионе «Открытие Арена» стартовал матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Нижний Новгород». Встречу судит Алексей Сухой.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон — Крал, Хендрикс — Мозес, Ларссон, Мирзов — Соболев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин — Козлов, Миладинович, Масоэро, Гоцук, Ткачук — Пенчиков, Каккоев — Сулейманов, Балай, Калинский.

«Спартак» в двух стартовых турах набрал 3 очка (0:1 с «Рубином», 1:0 с «Крыльями Советов»), нижегородцы взяли 4 очка (1:0 с «Сочи», 1:1 с «Уралом»). Напомним, что дебютанта премьер-лиги возглавляет бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.