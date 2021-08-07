«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче третьего тура чемпионата России по футболу — 3:2. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» и стала первой домашней для сине-бело-голубых.

Чемпионы России открыли счёт на 9-й минуте — отличился Сердар Азмун. Через пять минут Эдуард Спецрян забил ответный гол, но он был отменён после консультации с ВАР. Однако ещё через десять минут — на 24-й — Джон Кордоба всё же смог сравнять счёт. На 35-й минуте Азмун оформил дубль, а на 44-й Ерохин забил третий мяч петербуржцев. «Краснодар» смог ответить точным ударом Уроша Спаича на 76-й минуте.

«Зенит» временно стал единоличным лидером чемпионата с 9 очками. Его могут догнать «Рубин» и «Динамо», которые ещё не теряли очков и не проводили свои игры 3-го тура.