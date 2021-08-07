Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева гневно прокомментировала итог индивидуального многоборья на Олимпиаде-2020. По итогам соревнований золото получила израильтянка Линой Ашрам, а российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро.

«На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок, — цитирует «Спорт-Экспресс» Кабаеву. — Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей. Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

Это второй случай в истории Олимпийских игр, когда золото в индивидуальном многоборье досталось не представительнице России/СССР или уроженке Советского союза. Первой стала канадка Лори Фанг в 1984 году, но Игры в Лос-Анджелесе СССР бойкотировал. В 1988 году золото взяла Марина Лобач из СССР, в 1992-м Александра Тимошенко из Объединённой команды, в 1996-м украинка Екатерина Серебринская. С 2000 года всё золото брали представительницы России: Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008 и 2012), Маргарита Мамун (2016).