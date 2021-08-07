Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская сторона будет требовать разъяснений по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио. Впервые с 1996 года россиянка не смогла взять золото в индивидуальном многоборье. По итогам соревнований израильтянка Линой Ашрам взяла золото (107,800), а Дина Аверина из России стала второй (107,650).

«Мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию, — написал Поздняков в Инстаграме. — Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов».

Также Поздняков выразил поддержку Дине Авериной и её сестре Арине, которая стала четвёртой, и пожелал им остаться в спорте после завершения Олимпиады.