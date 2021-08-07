Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева возмутилась итогами индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. По итогам соревнований израильтянка Линой Ашрам взяла золото (107,800), Дина Аверина из России стала второй (107,650), а её сестра Арина — четвёртой (102,100), уступив бронзу Алине Горносько из Белоруссии (102,700).

«Для меня шок, что Арина не попала в тройку, что Дина вторая, — цитирует «Спорт-Экспресс» Исинбаеву. — Я смотрела, болела и не понимаю, за что им снимали оценки. Слов нет, девочек очень жалко. Ждала оценок и плакала вместе с Диной. Очень затянули, все это непонятно».

Россия впервые с 1996 года не взяла золото в художественной гимнастике.