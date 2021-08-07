Завершился первый тайм матча 3-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Подопечные Руя Витории после 45 минут проигрывают дома новичку РПЛ со счётом 0:2. На 4-й минуте Кирилл Гоцук открыл счёт, а на 16-й 34-летний экс-защитник сборной России Алексей Козлов увеличил преимущество гостей.

На 35-й минуте спартаковец Виктор Мозес получил травму, его заменил Зелимхан Бакаев.

Команды играют в следующих составах:

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон — Крал, Хендрикс — Мозес, Ларссон, Мирзов — Соболев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин — Козлов, Миладинович, Масоэро, Гоцук, Ткачук — Пенчиков, Каккоев — Сулейманов, Балай, Калинский.

Напомним, что дебютанта премьер-лиги возглавляет бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.