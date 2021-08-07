Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на Играх в Токио. Россиянка выиграла соревнования Олимпиады-2020, став единственной, кто взяла планку на отметке 2,04.

«Я во сне! Не верю, что это случилось. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Эта медаль далась очень тяжело. В этом сезоне так высоко я не прыгала», — приводит слова Ласицкене официальный Телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Помимо золота Токио-2020 Ласицкене выиграла три чемпионата мира, два ЧМ в помещении, чемпионат Европы и два ЧЕ в помещении.