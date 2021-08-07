«Лестер» стал обладателем Суперкубка Англии по футболу. В матче за трофей «лисы» с минимальным счётом победили «Манчестер Сити». Единственный мяч на 89-й минуте провёл Келечи Ихеаначо с 11-метрового удара.

«Лестер» в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии, «Сити» стал чемпионом. Для «Лестера» это вторая победа в Суперкубке в истории. Впервые команде это удалось в 1971 году.

Команды играли в следующих составах:

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд (Томас, 78), Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Олбрайтон, 71), Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Сумаре, 71), Варди (Дьюсбери-Холл, 71), Перес (Дака, 71).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Аке, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Махрез, Торрес (Найт, 74), Эдози (Грилиш, 65).