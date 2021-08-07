«Нижний Новгород» одержал победу над «Спартаком» в матче третьего тура чемпионата России по футболу — 2:1. Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». На 4-й минуте Кирилл Гоцук открыл счёт, а на 16-й 34-летний экс-защитник сборной России Алексей Козлов увеличил преимущество гостей. «Спартак» смог ответить только голом Эсекиэля Понсе на 86-й минуте.

На 35-й минуте спартаковец Виктор Мозес получил травму, его заменил Зелимхан Бакаев.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко — Рассказов, Жиго, Кутепов (Ломовицкий, 66), Айртон — Крал, Хендрикс (Зобнин, 46) — Мозес, Ларссон (Игнатов, 79), Мирзов (Понсе, 46) — Соболев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин — Козлов, Миладинович (Сапета, 53), Масоэро, Гоцук, Ткачук (Горбунов, 77) — Пенчиков (Гогличидзе, 53), Каккоев — Сулейманов (Берковский, 66), Балай, Калинский.

Напомним, что перед стартом нынешнего сезона новичка РПЛ «Нижний Новгород» возглавил легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков. Нижегородцы в трёх турах не потерпели ещё ни одного поражения, а победа над «Спартаком» стала для них первой выездной в РПЛ. В двух первых играх «Нижний Новгород» победил дома «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» в гостях (1:1). Команда с 7 очками временно выгла на третье место в таблице.

«Спартак» пока занимает девятую строчку. На счету красно-белых 3 очка после трёх игр (0:1 с «Рубином», 1:0 с «Крыльями Советов»).