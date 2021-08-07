По выступлению российских легкоатлетов на Олимпиаде в Токио впору снимать остросюжетный голливудский триллер. Но, в отличие от многих триллеров, у нашего был всё же хороший конец.

Российская лёгкая атлетика за последние годы натерпелась по полной программе. Чего только стоит отстранение всей сборной от Олимпиады в Рио (единственной, кому удалось отсудить место в составе, стала Дарья Клишина). Затем нейтральный флаг, лишение статуса соответствия, мучительная процедура допуска к сезону после изнуряющих проверок, новое тотальное отстранение, подвешенное состояние с Олимпиадой, и, наконец, допуск в урезанном донельзя составе: всего 10 человек. Для сравнения – в Лондоне российских легкоатлетов было 94, в Пекине – 109.

ОКР оказался в тяжёлом положении: выбрать десятку лучших (да ещё и без права замены!), невольно отцепив других достойных кандидатов. В результате в Токио поехали чемпионы мира Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, вице-чемпионы мира Василий Мизинов, Михаил Акименко, Валерий Пронкин, Дарья Клишина, вице-чемпион Европы Илья Шкуренёв, бронзовый призёр ЧМ Илья Иванюк, а также перспективная Эльвира Хасанова.

Россия могла рассчитывать на 5-6 медалей, включая 2-3 золотых, но легкоатлетов словно начал преследовать злой рок.

Десять атлетят

Пришли на Олимпиаду

Один шестым взял планку,

Другой стал лишь девятым.

Началось всё не так трагично, но всё же неприятно. В прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли лишь шестое и девятое место. Хотя на последнем чемпионате мира они завоевали серебро и бронзу, проиграв лишь катарцу Мутазу Баршиму. Кстати, сам Баршим на Олимпиаде разделил золото с итальянцем Джанмарко Тамбери в одной из самых эмоциональных сцен соревнований.

Акименко смог взять планку на 2,33, Иванюк – на 2,30. Хотя если бы они повторили свой успех ЧМ-2019 (по 2,35), этого бы всё равно не хватило для медали. Призовая тройка взяла планку на 2,37.

Третий атлетёнок длиннее всех скакал,

Два раза сделал заступ и мышцу надорвал.

Первая настоящая трагедия произошла с Дарьей Клишиной. Прыгунья в длину не смогла пройти даже квалификацию. Легкоатлетка дважды сделала заступ, причём во второй попытке травмировала ногу. На третью попытку она вышла, держась за бедро, поминутно поглядывала на тренера, разбежалась и… резко захромала, прервав попытку. Обследование выявило у неё надрыв мышцы задней поверхности бедра. Стадион Клишина покидала в инвалидном кресле, и хочется верить, что после своей драмы она не читала комментарии в соцсетях.

Четвёртый атлетёнок настроен был на месть,

Но травма перед стартами, и их осталось шесть

Самая обидная ситуация на Олимпиаде произошла с Сергеем Шубенковым. Чемпион мира на 110 м с барьерами входил в тройку наших главных легкоатлетических надежд, и когда в январе пронеслась информация о положительной допинг-пробе, стало действительно не по себе. К счастью, Шубенкову удалось отстоять доброе имя: все обвинения в допинге с него были сняты.

Но возникла другая проблема: упущено много времени. Из-за допинговых разбирательств и полного отстранения российских легкоатлетов Шубенков лишился международной практики почти на полтора года. Когда всё же легкоатлет был оправдан, оставалась ещё проблема с нейтральным статусом. Её удалось решить, но подвешенное состояние явно не пошло Шубенкову на пользу.

Заявку на международный сезон ВФЛА внесла 28 июня, и по суровой санкции World Athletics, менять состав уже было нельзя. А травма ахилла, как назло, дала о себе знать уже после оглашения состава.

Кстати, исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова выразила мнение, что причиной травм Шубенкова и Клишиной мог стать стресс из-за допуска на Олимпиаду. Добавьте форсирование подготовки – и вот вам результат.

С пятым атлетёнком было всё в порядке,

Но молот слабо кинул, попав лишь в низ десятки.

На Валерия Пронкина изначально не возлагали больших надежд. Он сенсационно взял серебро в 2017 году, но его результат даже тогда не был выдающимся. Пронкин всё же пробился в финал с 11-го места в квалификации из 12 проходных, в решающих соревнованиях выступил чуть получше, заняв восьмое место, в нижней части десятки. Лучший же бросок в карьере россиянина – 79,32. Повтори он это достижение, то в финале стал бы лишь шестым.

Шестой десятиборцем был, а это сложный тест,

Судья не засчитал прыжок, и не помог протест.

Какая же Олимпиада без судейских скандалов? Опытный Илья Шкуренёв имел за плечами три медали чемпионатов Европы, но на Олимпиаде выступал не лучшим образом. Лишь 14-е место в стометровке, 4-е в прыжках в длину, 9-е в толкании ядра… Дальше шли прыжки в высоту. Шкуренёв взял планку на неплохой отметке 2,02. Судья поднял белый флаг, засчитывая попытку россиянину. Но уже после поднятия флажка планка упала, и арбитр поменял флажок на красный. Старший тренер сборной Сергей Желанов возмутился такими действиями, заявив, что «будь на месте Ильи какой-нибудь американец, ситуация могла развернуться совсем по-другому».

Седьмой же атлетёнок размахивал шестом,

Не взял планку на золото, зато взял серебро.

Долгожданная первая медаль пришла России там, где рассчитывали на золото. Женские прыжки с шестом всегда были нашей вотчиной: вслед за могучей Светланой Феофановой пришла «Бубка в юбке» Елена Исинбаева, а вскоре после её ухода на авансцену вышла Анжелика Сидорова. На последнем ЧМ она в блестящем стиле выиграла соревнования с карьерным рекордом 4,95. Кто знает, как бы она выступила, проводись Олимпиада не в 2021, а в 2020 году. Увы, в этом году Сидоровой покорилась лишь планка на 4,85, в то время, как Кэти Нажотт из США взяла 4,90, хотя до этого высоту 4,50 она смогла преодолеть лишь с третьей попытки, в то время, как Сидорова на все планки до 4,90 тратила по одному прыжку.

Но Нажотт под конец распрыгалась и взяла 4,90. Сидорова после двух неудачных попыток решила штурмовать сразу 4,95… И закончила выступления с серебром.

Восьмой атлетёнок пошёл гулять пешком,

Но снят с соревнований был, остались лишь вдвоём.

Спортивная ходьба отличается от других легкоатлетических дисциплин своей субъективностью. Арбитры за нарушение техники ходьбы могут спортсменов предупредить, оштрафовать и даже снять с дистанции. При этом на практике нарушений техники происходит гораздо больше, чем выносится предупреждений. Сложно пройти все 20, а то и 50 километров чётким шагом, не отрывая от земли двух ног сразу.

За весь «заход» с дистанции судьи сняли только двоих: гватемальца Хосе Алехандро Баррондо (который на своем единственном чемпионате мира стал 40-м и попал на Олимпиаду только благодаря квотам)… и россиянина Василия Мизинова. За четыре нарушения.

А в данном случае, в отличие от Шкуренёва, смысла подавать протест уже не было: Мизинов вынужден был сойти с дистанции и завершить выступления.

Девятый атлетёнок едва волочит ноги,

И лишь один остался, несчастный, одинокий.

Наименее титулованной участницей Олимпиады-2020 из российских легкоатлетов стала 21-летняя Эльвира Хасанова. За неё говорили хорошие результаты на внутренних турнирах: с её личным рекордом, который Хасанова установила в феврале 2020 года в Сочи, она бы с отрывом взяла золото Токио.

И ведь могла взять! За шесть километров до финиша молодая спортсменка была всего в секунде от лидера! Но увы, на последний отрезок её и многих других соперниц (включая трёх фавориток из Китая) не хватило. На 16 километрах отставание было уже 19 секунд, на 18 – полторы минуты. На финиш Хасанова пришла лишь шестнадцатой.

Последняя надежда на олимпийское золото – женские прыжки в высоту и грозная Мария Ласицкене…

Последний атлетёнок посмотрел устало,

Взял планку «два-четыре», и золото настало.

Ну а о том, как Ласицкене, превозмогая внешние и внутренние условия, взяла долгожданное золото Токио, у нас есть отдельный материал.

Два метра четыре сантиметра – это далеко до рекорда болгарки Стефки Костадиновой (2,09) и даже не олимпийский рекорд Елены Слесаренко (2,06). Но это тот самый счастливый конец, который получил триллер «Сборная России по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио».

Популярный YouTube-канал «Кино Огонь» в декабре традиционно выпускает подборку самых ярких событий года, по которым можно снять фильмы. Кажется, этому сюжету найдётся место в списке.