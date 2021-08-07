Сборная России до 18 лет стала победителем Кубка Глинки-Гретцки. В финальном матче подопечные Сергея Мурашова разгромили Словакию со счётом 7:2.

Уже в первом тайме россияне повели 3:0. Шайбами отметились Иван Мирошниченко (13-я минута, большинство), Андрей Малявин (14-я минута), Семён Синяткин (19-я минута).

Филип Месар во втором периоде отыграл одну шайбу (28-я минута), на что Россия ответила ещё двумя голами в течение минуты. Сперва Мирошниченко оформил дубль (30-я минута), а затем Михаил Гуляев сделал счёт 5:1 (31-я минута).

На первой минуте третьего периода Адам Злнка забросил вторую шайбу словаков, но Россия забила ещё дважды: отличились Илья Роговский (43-я минута) и Матвей Мичков (56-я минута, пустые ворота).

Сборная России выиграла неофициальный юниорский Кубок мира в четвёртый раз в истории и второй подряд. Причём до этого последняя победа состоялась в 1995 году.