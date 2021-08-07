«Зенит» в официальном Твиттере поздравил бывшего футболиста команды Александра Кержакова с победой над «Спартаком». Кержаков этим летом возглавил новичка Российской премьер-лиги «Нижний Новгород». В сегодняшней встрече против «Спартака» нижегородцы одержали сенсационную победу на выезде со счётом 2:1.

«Зенит» в официальном Твиттере опубликовал фото радостного Кержакова в составе петербургского клуба и добавил смайлик, разводящий руками.

Кержаков защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006-й и с 2010 по 2017 год (с перерывом), став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола) и лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (120 голов в чемпионате, 162 гола всего).

Напомним, что младший брат Кержакова Михаил на данный момент является основным вратарём «Зенита».