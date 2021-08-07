Россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих тепло поздравили друг друга с завоеванием медалей на Олимпиаде в Токио. 28-летняя Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, взяв планку на отметке 2,04. 19-летняя Магучих завоевала бронзу, остановившись на высоте 2,00. Между ними расположилась Никола Макдермотт из Австралии (2,02).

После завершения соревнований Ласицкене и Магучих обнимались позировали со своими флагами (Ласицкене из-за дисквалификации России вынуждена выступать под флагом ОКР).

Фотографии счастливых спортсменок выложил в Твиттере муж Ласицкене Владас Ласицкас, подписав «настоящее и будущее прыжков в высоту».