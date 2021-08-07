Министр спорта России Олег Матыцин был против выступления российской легкоатлетки Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио, утверждает муж спортсменки журналист Владас Ласицкас в Твиттере. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), Россия могла выставить на Игры только десять спортсменов без права замены.

Ласицкас опубликовал в Твиттере фрагмент статьи издания «Спорт-Экспресс», где говорилось, что «на чемпионате России всерьез ходила пуля, что некоторые спортивные руководители страны не сильно ходят видеть трехкратную чемпионку мира в заветной десятке российских атлетов». Якобы причиной стало падение результатов Ласицкене и её критика в адрес спортивного руководства.

Издание не назвало имён руководителей, но журналист заявил: «Да, министр спорта Олег Матыцин говорил чтобы Машу не брали в Токио. Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы российского спорта, и у него осталась главная проблема — война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес».

Ласицкене ранее резко высказывалась по поводу работы предыдущего руководства ВФЛА, Министерства спорта и ОКР. На Играх в Токио прыгунья в высоту взяла планку на высоте 2,04 и завоевала золото. Эта победа стала единственной для России в лёгкой атлетике на Олимпиаде-2020.