Долгожданное золото России в лёгкой атлетике. Серебро в пляжном и «большом волейболе». Скандал с судейством в художественной гимнастике. Очередное золото синхронисток и борцов. Очередная победа «Зенита». Неожиданное поражение СКА. Сенсационный выигрыш Кержакова у «Спартака». Золотой гол Малкома на Олимпиаде. Самые интересные новости спорта в богатую на события субботу 7 августа – в традиционном дайджесте Nevasport.

Российские «пляжники» Стояновский и Красильников завоевали серебро ОИ в Токио

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале турнира по пляжному волейболу россияне уступили норвежскому дуэту Андерс Мол / Кристиан Сорум. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:17, 21:18).

Российские гимнастки вышли в финал ОИ в Токио

Российские гимнастки вышли в финал группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Россиянки финишировали со вторым результатом по итогам квалификации. Лучшими по итогам упражнений стали спортсменки из Болгарии — 91,800. Российские гимнастки набрали 89,050 балла.

Российские ватерполистки остались без медалей ОИ в Токио

Женская сборная России по водному поло уступила в бронзовом матче Олимпийских игр в Токио представительницам Венгрии и осталась без медалей. Россиянки уступили венгеркам со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Баскетболисты из США завоевали золотые медали Олимпиады в четвертый раз подряд

Сборная США завоевала 16-е в истории страны и четвертые подряд золотые олимпийские медали. В финале американцы обыграли сборную Франции. Встреча завершилась со счетом 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19) в пользу американцев.

Российские прыгуны в воду с вышки Виктор Минибаев и Александр Бондарь остались без медалей ОИ в Токио

Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь не смогли завоевать олимпийские медали Игр в Токио. В финале турнира Минибаев финишировал с пятым результатом — 495.85. Бондарь стал четвертым — 514.50.

Певица Максим полностью пришла в себя после комы

Певица Максим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя после выхода из медикаментозной комы. Об этом сообщается на официальной странице артистки в «ВКонтакте».

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро ОИ в Токио

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье в финале турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка финишировала с результатом 107.650 балла. Золото Олимпийских игр в Токио завоевала израильская гимнастка Ашрам Линой (107.800). Арина Аверина стала лишь четвертой(102.700).

Российский борец Рашидов завоевал бронзу на ОИ в Токио

Российский борец Гаджимурад Рашидов одолел соперника из Венгрии Мусукаева и выиграл свою первую олимпийскую бронзовую медаль. Россиянин победил со счетом 5:0.

Российские синхронистки завоевали золотую медаль в командных соревнованиях ОИ в Токио

Российские синхронистки завоевали олимпийское золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Россиянки выступили с результатом 196.0979.

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал второе золото ОИ в Токио

Российский борец Абдулрашид Садулаев, выступающий в категории до 97 кг, одержал уверенную победу над американским борцом Кайлом Снайдером и завоевал второе олимпийское золото. Россиянин победил со счетом 6:3.

СКА проиграл «Трактору» на турнире в Сочи

СКА уступил «Трактору» в матче товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open — 0:1. Единственную шайбу провёл Лукаш Седлак на девятой минуте встречи с передач Альберта Яруллина и Лоуренса Пилута.

Ласицкене выиграла Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020. 28-летняя легкоатлетка в финале со второй попытки взяла планку на высоте 2,04, что стало для нее лучшим результатом в сезоне.

Франция в рекордный третий раз стала олимпийским чемпионом по гандболу

Сборная Франции стала олимпийским чемпионом по гандболу среди мужчин. В финальном матче французы вырвали победу у Дании — 25:23. Французы вели по ходу практически всего матча, но на последней минуте счёт был скользким — 24:23, в результате «трёхцветным» удалось завершить игру ещё одним точным броском.

Бразилия выиграла футбольный турнир Олимпиады-2020, зенитовец Малком забил золотой гол

Сборная Бразилии выиграла мужской футбольный турнир Олимпийских игр-2020. В финальном матче бразильцы выиграли у Испании — 2:1. В перерыве перед началом дополнительного времени в составе бразильцев вышел нападающий «Зенита» Малком. Именно он забил решающий гол на 108-й минуте и принёс Бразилии победу.

Россия проиграла Франции в финале волейбольного турнира Олимпиады-2020

Сборная России по волейболу взяла серебро в мужском турнире Олимпиады-2020. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо уступили Франции. Французы выиграли первые два сета — 25:23, 25:17. Затем россияне смогли сравнять счёт, дважды выиграв сеты со счётом 25:21. На тай-брейке Франция оказалась сильнее — 15:12.

Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте перед последним днём Олимпиады-2020

Завершился предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. 7 августа было разыграно рекордные 34 комплекта наград. По его итогам сборная России вырвалась на четвёртое место в медальном зачёте. Россияне догнали по золотым медалям Великобританию (по 20) и оторвались от Австралии (17).

«Зенит» выиграл у «Краснодара», у Азмуна и Ерохина — по 5 голов в 4 играх сезона

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче третьего тура чемпионата России по футболу — 3:2. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» и стала первой домашней для сине-бело-голубых. Ерохин и Азмун забивают во всех четырёх играх сезона: трёх турах РПЛ и Суперкубке России против «Локомотива» (3:0). На счету обоих по пять мячей.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд, несмотря на гол рекордсмена ФНЛ Сергеева

Тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Новичок туляков Зурико Давиташвили открыл счёт уже на третьей минуте. В добавленное к первому тайму время Даниил Хлусевич увеличил преимущество хозяев. «Крылья» смогли ответить только голом Ивана Сергеева с пенальти на 49-й минуте. Форвард вышел на поле в начале второго тайма и забил через три минуты после появления на замену.

«Зенит» объявил о покупке Клаудиньо

«Зенит» на официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Брагантино» Клаудиньо. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом.

«Лестер» победил «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии

«Лестер» стал обладателем Суперкубка Англии по футболу. В матче за трофей «лисы» с минимальным счётом победили «Манчестер Сити». Единственный мяч на 89-й минуте провёл Келечи Ихеаначо с 11-метрового удара.

Кержаков с «Нижним Новгородом» сенсационно выиграл в Москве у «Спартака»

«Нижний Новгород» одержал победу над «Спартаком» в матче третьего тура чемпионата России по футболу — 2:1. Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Перед стартом нынешнего сезона новичка РПЛ «Нижний Новгород» возглавил легендарный форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Россия разгромила Словакию и второй раз подряд выиграла Кубок Глинки-Гретцки

Сборная России до 18 лет стала победителем Кубка Глинки-Гретцки. В финальном матче подопечные Сергея Мурашова разгромили Словакию со счётом 7:2.