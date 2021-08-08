Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Гимнастки принесли 70-ю по счету медаль в медальный зачет.

В составе сборной принимали участие в турнире гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Спортсменки соревновались в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами. В сумме по итогам двух упражнений команда получила 90,400 балла.

Как и накануне, в групповом многоборье возникли сложности с судейством – российская сторона подавала запрос на пересмотр оценки с тремя обручами и двумя парами булав. Иск был принят, и гимнасткам добавили еще 0,300 балла. Однако после смены оценки российские гимнастки также остались на втором месте, уступив сборной Болгарии 1,400 балла.

Напомним, ранее Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке Ашрам Линой золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Горносько. Таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей на Олимпийских играх.

Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос в связи с предвзятым судейством в художественной гимнастике на Играх в Токио руководству Международной федерации гимнастики (FIG).