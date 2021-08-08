Российская гимнастка Анастасия Близнюк прокомментировала итоги выступления и результаты группового многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Мы не делали грубых помарок, не делали потерь. Обычно с таким исполнением мы побеждаем. Мы не знаем, что произошло вчера. Не знаем, что произошло сегодня. Мы выполнили самую сложную программу в мире — ни у кого нет такого темпа, такого великого тренера, как Ирина Александровна [Винер-Усманова]. Мы сделали первый вид также хорошо, без потерь, и нас сразу, мне кажется, на всякий случай, слили», — сказала Близнюк.

Также гимнастка отметила, что команда старалась не обращать внимания на протесты – задача стояла показать программу достойно.

«Настраивались на второй вид, потому что мы заканчивали Олимпийские игры. Так сложилось, что мы выступали последними. Сделали все, что мы могли, но так сложилось», — дополнила гимнастка.

Напомним, ранее российские гимнастки завоевали серебро Олимпиады в групповом многоборье. Золото досталось представительницам Болгарии, а бронза – итальянским спортсменкам.