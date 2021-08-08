Олимпийская сборная России опустилась на пятое место в общемедальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио. Россиян обошла сборная Великобритании, чей спортсмен Джейсон Кенни в кейрине увеличил преимущество британской команды и позволил подняться на четвёртую строчку. В активе британцев — 21 золото, 21 серебро и 22 бронзовые награды.

В активе россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Прямо сейчас в Токио разыгрывают медали в женском гандболе, где сборная России гарантировала себе как минимум серебро Олимпийских игр.

Лидером медального зачета Олимпиады стала сборная Китая. На счету китайской команды 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. Следом расположилась сборная США, в активе американцев 36 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые медали. Замыкает тройку лидеров хозяйка турнира — Япония (27-12-17).

Напомним, Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Церемония Закрытия Игр-2020 состоится сегодня, 8 августа.