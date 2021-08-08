На соревнованиях по велотреку среди женщин на Олимпийских играх в Токио произошла массовая авария. Девять спортсменок не смогли продолжить участие в гонке из-за завала на треке.

Видео падения доступно ниже:

Сразу девять спортсменок угодили в массовый завал в омниуме на Играх в Токио. Настоящая мясорубка. pic.twitter.com/qHHKHK6iv6 — Великий Твитсби (@greattvetor) August 8, 2021

Финишировать в турнире смогли всего 12 участниц из 21. Российская спортсменка Мария Новолодская завершила гонку последней, на 12-й позиции.

Напомним, Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа. На данный момент сборной России занимает пятую строчку в общемедальном зачете. Всего в активе олимпийской команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится сегодня, 8 августа.