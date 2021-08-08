Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал, когда планирует привезти в Россию самый главный трофей хоккейного мира — Кубок Стэнли.

«Кубок планирую привезти в Россию. Здесь журналистов больше, чем в «Тампе» после игр, очень приятно. Кубок прилетает с 6 по 9 сентября в Москву. Потом полетит в Нижнекамск, потом — в Уфу. Всего будет в России с 6 по 10 сентября. В Москве поедем на Красную площадь, заедем к Ване Урганту на шоу», — сообщил спортсмен.

Напомним, 8 июля «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс». За все время выступления в НХЛ «молнии» брали трофей трижды – в 2004, 2020 и в 2021 году.

В прошлом году Михаил Сергачев и другие российские хоккеисты «Тампы» не смогли привезти Кубок Стэнли в Россию из-за пандемии коронавируса.