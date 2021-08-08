Женская сборная России по гандболу в финальном матче Олимпийских игр в Токио не смогла обыграть сборную Франции и завоевала олимпийское серебро. Встреча завершилась со счетом 25:30 в пользу французских спортсменок.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де Жанейро россиянки также в финале обыграли сборную Францию.

Для олимпийской сборной России — это 28-я серебряная медаль Олимпиады в Токио. Также на счету российской команды 20 золотых и 23 бронзовые награды. Сборная России по итогам соревнований занимает пятую строчку в медальном зачете.