Российские гимнастки Арина и Дина Аверины поблагодарили своих поклонников и болельщиков за поддержку после выступления на Олимпийских играх в Токио. Пост с благодарностью спортсменки опубликовали на своей странице в Instagram.

«Спасибо нашим болельщикам, кто нас поддерживает, переживает. Мы всё читаем, смотрим и очень тронуты», — написали девушки.

Напомним, ранее российские гимнастки завоевали серебро Олимпиады в групповом многоборье. Накануне Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке Ашрам Линой золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Горносько.

«Очень приятно, что люди публикуют посты, не соглашаются с судейством, и эту поддержку мы чувствуем на расстоянии. Спасибо огромное, это помогает хоть как-то отойти от вчерашнего», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

Отметим, что Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей на Олимпийских играх.