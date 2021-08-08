Сборная России по боксу заняла третью строчку в общекомандном зачете Олимпийских игр в Токио. Всего за время проведения Олимпиады российские боксеры завоевали шесть медалей: одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Олимпийским чемпионом стал Альберт Батыргазиев, выступающим в весовой категории до 57 кг. Серебряным призером стал Муслим Гаджимагомедов, выступающий в категории до 91 кг. Бронзовые медали Олимпиады завоевали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Лидерами зачета стали кубинские боксеры. В активе команды 4 золотые медали и 1 бронзовая медаль. Второе место у Великобритании (2-2-2).

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Церемония Закрытия игр состоится сегодня, 8 августа.