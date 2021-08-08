Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о переходе нападающего Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен».

«Месси перейдёт в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался», — сказал Лапорта.

Напомним, 5 августа стало известно, что каталонский клуб и аргентинский футболист не смогли подписать новое соглашение из-за финансовых и структурных сложностей, которые прописаны в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 года. Контракт футболиста с «сине-гранатовыми» истёк в конце июня.