Нападающий юниорской сборной России и санкт-петербургского СКА Матвей Мичков подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки.
«Команда выкладывалась на сто процентов, выиграли турнир, доволен тем, как все сложилось. Оценить от 1 до 10? На восемь. Всё-таки нам есть над чем работать, и нет предела совершенству. Всех с победой. Сегодня радуемся, но дальше надо продолжать улучшать игру.
Не уходил со льда без голов? Честно: не думал об этом. На статистике не зацикливаюсь. Вот наше золото — это самое главное», — сказал Мичков.
Напомним, накануне Юниорская сборная России стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, в финале разгромив Словакию со счетом 7:2.
Дубль в ворота словаков оформил Иван Мирошниченко, у Матвея Мичкова также 2 (1+1) результативных очка. По шайбе на счету Александра Малявина, Ильи Роговского, Семена Синяткина и Михаила Гуляева. Для российских юниоров это вторая подряд победа в розыгрыше Кубка Глинки/Гретцки.
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