Нападающий юниорской сборной России и санкт-петербургского СКА Матвей Мичков подвёл итоги Кубка Глинки/Гретцки.

«Команда выкладывалась на сто процентов, выиграли турнир, доволен тем, как все сложилось. Оценить от 1 до 10? На восемь. Всё-таки нам есть над чем работать, и нет предела совершенству. Всех с победой. Сегодня радуемся, но дальше надо продолжать улучшать игру.

Не уходил со льда без голов? Честно: не думал об этом. На статистике не зацикливаюсь. Вот наше золото — это самое главное», — сказал Мичков.