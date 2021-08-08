Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала новости о судействе на Олимпиаде в Токио и заявления российской гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что гимнастка из Израиля «вырвала победу у Авериной».

«Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Утяшевой. Но отмечу, что она никогда не приносила России золотых медалей в личном многоборье. Ляйсан даже не была чемпионкой страны в многоборье. Комментировать несправедливое и позорное судейство в отношении Авериной в Токио и лишение ее золотой награды Утяшева не имеет никакого права», — заявила Кабаева.

Напомним, 7 августа Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке Ашрам Линой золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Горносько.

«Вся спортивная семья с уважением относится к Ашрам, которая не имеет к скандалу никакого отношения. Она просто делала свою работу. Но Линой не «вырывала» победу у Дины, которую бесцеремонно лишили первого места», — добавила спортсменка.

Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос в связи с предвзятым судейством в художественной гимнастике на Играх в Токио руководству Международной федерации гимнастики (FIG).