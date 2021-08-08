Олимпийская сборная России заняла пятое место в общемедальном зачете на Олимпийских играх в Токио. Это наихудший результат за всю новейшую историю. При этом сборная России заняла третье место по количеству выигранных наград.

Напомним, в активе России 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Первое место в зачете занимает сборная США (39-41-33), вторыми идет команда Китая (38-32-18), и замыкает тройку хозяйка турнира Японии (27-14-17). Впереди россиян расположилась сборная Великобритании (22-21-22). Таким образом, россияне впервые с 1912 года не попала в число четырех лучших команд в медальном зачете на Олимпийских играх.

Отметим, что в 1912 году Российская империя заняла 16-е место. При этом финская сборная, входившая на тот момент в состав российского государства, выступала в зачете отдельно и заняла по итогу 4-е место.

Далее уже сборная СССР занимала только первые или вторые места. После распада Союза, в 1992 году команда СНГ выиграла медальный зачет. В 1996, 2000 годах сборная России заканчивала выступление на втором месте, в 2004 и 2008 годах на третьем, в 2012 и 2016 годах уже на четвертом.