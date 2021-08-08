Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала итоги Олимпиады в Токио для легкой атлетики.

«Если говорить про легкую атлетику, то я очень, очень рада за Машу [Ласицкене].Мы за нее переживали всей страной, это долгожданное золото. Жаль, что не удалось сделать то же самое Анжелике Сидоровой. Она была очень близко, но значит, в следующий раз», — сказала Исинбаева.

Также Исинбаева отметила, что легкая атлетика всегда приносила много медалей в копилку сборной России. Однако в этот раз из-за ограничений, россияне не смогли показать достойный результат.

«Нельзя считать вообще, что легкая атлетика была представлена на этих Олимпийских играх, ее просто не было от нашей страны. Просто Маша, Анжелика, Сергей, Дарья и остальные ребята из этой десятки – это капля в море по сравнению с тем, что могло бы быть», — добавила она.

Напомним, из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по решению совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), от российской стороны заявили всего десять человек. Но в итоге непосредственно в Играх не смогли принять участие Дарья Клишина и Сергей Шубенков, оба спортсмена получили травмы на этапе квалификации и покинули турнир в Токио.