В России на воскресенье, 8 августа, выявлено 22 866 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 447 750. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 787 человек. 15 669 человек были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 169 млн тестов. 164 881 житель России скончались от коронавируса, еще 5 755 507 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 2761 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1907 новых случаев, в Московской области — 1527, в Ленинградской области — 235.