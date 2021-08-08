Олимпийская чемпионка Олимпийских игр-2016 (Бразилия), российская гандболистка Анна Вяхирева объявила о приостановке спортивной карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио.

«Очень хочется домой. Я очень сильно наелась гандболом и возьму перерыв. Считаю, что мне нужно позаботиться о себе, о своем здоровье, ментальном и физическом», — сказала Анна журналисту Матч-ТВ Павлу Лысенкову.

Напомним, ранее 26-летняя Анна Вяхирева в составе олимпийской сборной России завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио, уступив в финале соперницам из Франции со счётом 25:30. Вяхирева, как и на Играх в Рио, была вновь признана MVP гандбольного турнира.