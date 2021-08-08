В Сочи стартует заключительный матч турнира Sochi Hockey Open. на льду хоккейного стадиона «Шайба» скрестят клюшки Олимпийская сборная России под руководством Игоря Ларионова и подопечные Билла Питерса екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча в 13:00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи доступна на телеканалах «Матч!» и KHL HD, а также на сайте Федерации хоккея России.

Уральский клуб выиграл во всех трех предыдущих встречах. Причем все победы были одержаны за пределами основного времени: над «Трактором» — 4:3ОТ, над СКА – 4:3Б, над «Сочи» — 3:2ОТ.