Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) работает с опозданием над обращением ОКР по вопросу судейства на Олимпийских играх в Токио. Напомним, накануне после скандального судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, ОКР сформировал запрос на в адрес руководства FIG с целью проведения проверки.

«К сожалению, FIG пропустила дедлайн, который мы указали в письме. И они работают над нашим обращением с опозданием», – сказал Поздняков.

Накануне гимнастка Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке Ашрам Линой золотую медаль Олимпиады в Токио. В финале израильская спортсменка уронила предмет на ковер, но все равно получила наивысшую оценку судей, в то время как безошибочное исполнение Дины было занижено. Таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей на Олимпийских играх