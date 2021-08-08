В Токио в скором времени стартует церемония Закрытия Олимпийских игр. Мероприятие состоится на Национальном олимпийском стадионе Токио и вновь пройдет без участия зрителей. Начало трансляции — 14:00 по московскому времени.

Прямая трансляция церемонии доступна по ссылке и на телеканале Россия 1.

Нести знамя ОКР будет двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), четырёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019) борец Абдулрашид Садулаев.

Напомним, по итогам летних Олимпийских игр в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды ОКР 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.