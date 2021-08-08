В Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Участники стартовали на дистанциях 10 и 21,1 км. Начало и конец маршрутов находились на Дворцовой площади.

Итоговые результаты забега на 10 км, мужчины:

1. Алексей Дорофеев – 29:34

2. Дмитрий Неделин – 29:35

3. Константин Плохотников – 29:40

Итоговые результаты забега 10 км, женщины:

1. Елена Коробкина – 32:56

2. Анна Петрова – 33:24

3. Ульяна Аввакуменкова – 33:48

Итоговые результаты забега 21,1 км, мужчины:

1. Владимир Никитин – 1:03:19

2. Николай Чавкин – 1:03:50

3. Егор Николаев – 1:05:45

Итоговые результаты забега 21,1 км, женщины:

1. Анна Викулова – 1:10:46

2. Марина Ковалева – 1:11:08

3. Алина Прокопьева – 1:13:28

Итоговые результаты забега можно посмотреть на официальном сайте полумарафона.

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев

Фото: Неваспорт, Михаил Киреев