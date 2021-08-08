В Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Участники стартовали на дистанциях 10 и 21,1 км. Начало и конец маршрутов находились на Дворцовой площади.
Итоговые результаты забега на 10 км, мужчины:
1. Алексей Дорофеев – 29:34
2. Дмитрий Неделин – 29:35
3. Константин Плохотников – 29:40
Итоговые результаты забега 10 км, женщины:
1. Елена Коробкина – 32:56
2. Анна Петрова – 33:24
3. Ульяна Аввакуменкова – 33:48
Итоговые результаты забега 21,1 км, мужчины:
1. Владимир Никитин – 1:03:19
2. Николай Чавкин – 1:03:50
3. Егор Николаев – 1:05:45
Итоговые результаты забега 21,1 км, женщины:
1. Анна Викулова – 1:10:46
2. Марина Ковалева – 1:11:08
3. Алина Прокопьева – 1:13:28
Итоговые результаты забега можно посмотреть на официальном сайте полумарафона.
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