Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны». Отмечается, что журналисты поддержали форварда аплодисментами.

Месси: «Я никогда не мог представить, что когда-нибудь покину «Барселону»» pic.twitter.com/JpRjQFcEQb — Великий Твитсби (@greattvetor) August 8, 2021

Прямая трансляция пресс-конференции доступна по ссылке.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила о том, что не сможет продлить соглашение с Лионелем Месси из-за технических сложностей в регламенте испанской лиги и финансовых проблем внутри клуба. Футболист выступал за каталонский клуб с 2005 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ». Презентация Месси назначена на 10 августа.