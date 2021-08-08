Фанатская группировка «Спартака» Supporters Group обратилась с ультимативным заявлением к владельцу клуба Леониду Федуну .

«Требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком»! Немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба. Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба. В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды. Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении группировки.

Напомним, в последние несколько дней в социальных сетях не утихает спор между бывшим членом совета директоров Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором команды Дмитрием Поповым, которые ведут словесную войну в своих Telegram-каналах.

С начала сезона-2021/2022 «Спартак» проиграл три матча из четырех. Москвичи уступили казанскому «Рубину» и «Нижнему Новгороду» в РПЛ, «Бенфике» в матче квалификации Лиги чемпионов.