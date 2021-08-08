Санкт-петербургский клуб «Зенит» планирует подписать еще несколько игроков до окончания трансферного окна.

По данным инсайдеров, сине-бело-голубые до конца лета планируют усилить состав еще одним легионером, вратарем, а также футболистом с российским паспортом.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракт с 24-летним хавбеком из Бразилии Клаудиньо. Футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии-2020 (18 голов в 35 играх). С его приобретением «Зенит» закрыл восьмую вакансию легионера, появившуюся после ухода Себастьяна Дриусси. Для того, чтобы подписать еще одного легионера, питерскому клубу придется расстаться с кем-то из иностранных игроков.