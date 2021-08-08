В Токио проходит очередная акция протеста рядом со стадионом, где в эти минуты идет церемония Закрытия Олимпийских игр. Противники проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собрались рядом с национальным олимпийским стадионом.

Недовольные Играми люди держат в руках транспаранты и плакаты, и призывают остановить мероприятие. В частности, под звуки барабаны слышны возгласы «Олимпиада убивает бедных!», «Остановите Олимпиаду!» и другие. Сообщается, что рядом дежурит полиция.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на год – с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Олимпиада стартовала 23 июля и завершилась сегодня, 8 августа. На протяжении всего периода проведения Игр, в Токио не прекращались акции протеста и демонстрации.

Олимпийская сборная России заняла пятое место в медальном зачете. В активе россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.