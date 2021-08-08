Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о том, как переживали Олимпиаду российские спортсмены.

«Психолог был крайне востребован. Как спортсменами-одиночниками, так и в командах. В этот раз из-за совокупности факторов: жаркая погода, отсутствие зрителей, невозможность выйти из деревни. Требовалось снятие психологического напряжения. Если я не ошибаюсь, порядка 200 обращений было к нашему психологу», — сказал специалист.

Напомним, в данный момент на национальном стадионе в Токио проходит церемония Закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Всего на турнире россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа.