Лионель Месси заявил, что был готов пойти на 50% урезание зарплаты ради подписания нового контракта с «Барселоной». Об этом футболист заявил на пресс-конференции.

«Я был готов пойти на понижение зарплаты на 50%, мы договорились. Информация, что меня просили снизить зарплату еще на 30% – это неправда. Меня никто ни о чем больше не просил. Заключить новый контракт было невозможно из-за Ла Лиги, из-за долгов клуба. Уверяю, со своей стороны я сделал все возможное. Все было согласовано. В прошлом году я хотел уйти и сказал об этом, в этом году я хотел остаться», – сказал Месси.

По словам Месси, это самый трудный момент его карьеры, и если раньше у него было много тяжелых моментов или поражений, всегда оставался шанс на реванш.

«В этом случае ничего больше не повторится. Я до сих пор не осознал, что покидаю «Барселону» и моя жизнь полностью изменится», — отметил он.

Напомним, в четверг, 5 августа, стало известно, что Месси и «Барселона» не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых и технических сложностей в регламенте испанской ЛаЛиги.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2005 году. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси – рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672).