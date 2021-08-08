Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала победу на летних Олимпийских играх в Токио.
«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное. Нет большего счастья и гордости, чем вернуться домой с этим результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», сказала спортсменка.
Напомним, накануне гимнастка Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке Ашрам Линой золотую медаль Олимпиады в Токио. В финале израильская спортсменка уронила предмет на ковер, но все равно получила наивысшую оценку судей, в то время как безошибочное исполнение Дины было занижено. Таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали.
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